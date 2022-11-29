Бинотто покинет «Феррари» 31 декабря

Команда «Формулы-1» «Феррари» приняла отставку руководителя Маттиа Бинотто.

«С сожалением, которое это влечет за собой, я решил завершить свое сотрудничество с «Феррари». Я покидаю компанию, которую я люблю, частью которой я был 28 лет, со спокойствием, потому что я убежден в том, что я приложил все усилия для достижения поставленных целей. Я покидаю сплоченную и растущую команду. Это сильная команда, которая готова к достижению самых высоких целей, и которой я желаю всего наилучшего в будущем. Я думаю, что правильно сделать этот шаг, каким бы трудным ни было для меня это решение. Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников, которые разделили со мной это путешествие, полное трудностей, но и принесшее огромного удовлетворения», — приводит слова Бинотто официальный сайт «Феррари».

Исполнительный директор «Феррари» Бенедетто Винья поблагодарил Бинотто за фундаментальный вклад в команду. По его словам, благодаря усилиям швейцарца команда стала конкурентноспособной в прошлом сезоне.

53-летний Бинотто работает в итальянской команде с 1995 года, а с 2014-го по 2018-й, он возглавлял моторостроительное подразделение. В январе 2019 года он возглавил «Феррари», сменив на этом посту Маурицио Арривабене. По итогам сезона-2022 «Феррари» заняла второе место в личном зачете, набрав 554 очка. Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).