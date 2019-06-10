Бинотто назвал Феттеля моральным победителем "Гран-При Канады"

Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто прокомментировал штраф Себастьяна Феттеля, из-за которого он стал вторым на "Гран-При Канады", уступив пилоту "Мерседеса" Льюису Хэмилтону.

-Феттель – моральный победитель, - приводит слова Бинотто LaGazzettadelloSport. - Мы не решаем, но, думаю, что у нас может быть другое мнение, чем у судей. Были и другие гоночные ситуации, такие как сегодня, решение было иным. Мы заслужили нечто большее, чем данный результат.

Феттель очень зол. Мы пытались его успокоить, и он уже успокоился. Любой в этой ситуации сделал бы это, сдался. В тот момент у него не было альтернативы.

Скандал: Феттель обогнал Хэмилтона, но проиграл