Бинотто больше не будет руководить «Феррари» на «Гран-при»

В этом году «Феррари» провела реформу управления, создав новый департамент, который отвечает за работу машины. Изменения в руководстве «Скудерии» продолжатся в ближайшее время, так как глава команды Маттиа Бинотто больше не будет руководить ей на «Гран-при», сообщает Motorsport.

Бинотто может пропустить часть оставшихся в 2020 году гонок, а с 2021-го сосредоточится на работе на базе.

Бинотто возглавил «Феррари» в январе 2019 года. С тех пор команда выиграла лишь три гонки, а в нынешнем году проводит один из худших сезонов в XXI веке.