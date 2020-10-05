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Bild: в «Хаасе» опровергли разговоры о продаже команды Мазепину

10:00
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Появились слухи о возможной покупке команды «Хаас» российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным. Основанием для них стали данные, что на «Гран-при России» начались переговоры о переходе сына бизнесмена Никиты Мазепина в команду «Формулы-1», информирует Bild.

«Хаас» является самой молодой из ныне действующих команд «Ф-1» и принадлежит американскому бизнесмену Джину Хаасу. Представитель команды заверил, что тот не намерен ее продавать.

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