Пилот команды «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился своими эмоциями после завершения «Гран-при Италии». Он стал победителем гонки.

«Я до сих пор не могу понять, что происходит, — сказал француз в интервью после завершения соревнований. — Это безумная гонка. Машина была достаточно быстрой. Я через столько прошел за последние 18 месяцев, что даже не знаю, что сказать.

Я вернулся в «Альфа Таури», и это моя первая победа в карьере. Очень рад и доволен. Благодарен команде. Благодаря им я взял свой первый подиум в Бразилии, а сейчас я победил. Это просто невероятно».

Гасли выиграл гонку «Формулы-1» впервые в своей карьере.