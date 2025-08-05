Формула-1
5 августа, 17:52

Экклстоун посоветовал Хэмилтону завершить карьеру: «Ему нужно остановиться прямо сейчас»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший владелец «Формулы-1» Берни Экклстоун считает, что пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон должен завершить карьеру.

«Льюис очень талантлив. Был и, вероятно, остается. Но, как у многих топовых спортсменов, когда они достигают вершины, у него остался только один путь, и это не лучшее направление. Это путь вниз.

Льюис устал. Он вечность занимается одним и тем же. Ему нужно отдохнуть, перезагрузиться, заняться чем-то другим. Возможно, он так не считает, но вскоре он привыкнет к другим занятиям. Думаю, ему следовало бы сделать это уже давно.

Этот парень не мошенник, но он обманет сам себя, если будет продолжать. Ему нужно остановиться прямо сейчас. Если я бы я заботился о нем, я бы немедленно договорился с «Феррари» и сказал: «Если у вас есть кто-то, кто может заменить Льюиса, он уйдет», — приводит слова Экклстоуна Daily Mail.

40-летний британец представляет «Феррари» с сезона-2025. На данный момент он занимает шестое место в личном зачете «Формулы-1» в текущем сезоне.

