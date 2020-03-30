Берни Экклстоун заявил, что Феттелю стоит перейти из «Феррари» в «Макларен»

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун заявил, что по его мнению пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю стоит уйти в другую команду.

— Думаю, что общая форма Феттеля пострадала после того, как «Феррари» сделала Шарля Леклера его напарником, — приводит F1-Insider слова Экклстоуна. — Подозреваю, что Себастьян не видит в руководителе команды Маттиа Бинотто сторонника, который нужен немцу в нынешней ситуации. К тому же, на стороне Леклера еще и его менеджер — Николя Тодт, сын президента Международной автомобильной федерации Жана Тодта. Феттелю стоит рассмотреть альтернативные варианты на 2021 год. Например, «Макларен», который со следующего года будет выступать с двигателями от «Мерседеса».