Берни Экклстоун: «Возможно, владельцам «Формулы-1» удастся провести 8 гонок в этом сезоне»

Бывший исполнительный директор «Формулы-1» Берни Экклстоун прокомментировал план новых владельцев гоночной серии, компании Liberty Media, по проведению сезона-2020, который до сих пор не стартовал из-за пандемии коронавируса.

— Не буду критиковать план Liberty Media на сезон-2020, у компании и так достаточно проблем, — приводит Blick слова Экклстоуна. — Тем не менее, компании дорого обойдется проведение гонок без зрителей. К тому же, не знаю, что будут делать с доставкой оборудования на гонки. Мне кажется, что сейчас эта задача невыполнима. Будь я на месте нынешних владельцев «Формулы-1», отменил бы сезон и начал готовиться к следующему. Впрочем, может, им удастся провести около восьми гонок.

Ранее в Liberty Media заявили, что планируют провести от 15 до 18 гонок в сезоне-2020, при этом большинство из них должны пройти без зрителей.