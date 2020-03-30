Берни Экклстоун: «Ситуация в мире наладится через полгода, но будут ли существовать все команды «Формулы-1»?»

Бывший генеральный директор «Формулы-1» Берни Экклстоун высказался о положении гоночной серии, где приостановили соревнования в связи с пандемией коронавируса.

— Ситуация в мире наладится через полгода, — цитирует Daily Mail Экклстоуна. — Тем не менее, «Формуле-1» будет тяжело проводить гонки с учетом множества факторов. Даже если в плане организации этапов все будет в порядке, то что будет с участниками? Будут ли все команды существовать, будут ли они готовы к участию? Даже таким небольшим командам, как «Уильямс», приходится выплачивать зарплату сотрудникам и оплачивать счета, а это не так просто, поскольку доход от гонок отсутствует. Я бы сейчас объединил лучших организаторов в одну компанию, которая отвечала бы за проведение гонок. Еще я призвал бы команды изменить подход к делу и урезать траты. К тому же, я бы заморозил действующий регламент на три года.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.

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