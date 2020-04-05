Берни Экклстоун: «Сезон-2020 в «Формуле-1» можно отменить. Все равно ясно, что Хэмилтон будет чемпионом»

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун заявил, что сезон-2020 нужно отменить.

— Нужно отменить сезон и надеяться, что в следующем году все пройдет по плану, — приводит GPUpdate.net слова Экклстоуна. — Просто не представляю, как руководство «Формулы-1» собирается провести достаточно гонок, чтобы чемпионат состоялся. Если не ошибаюсь, то для этого нужно провести как минимум 8 «Гран-при». Впрочем, сколько бы гонок ни было, чемпионом все равно станет Льюис Хэмилтон. Будет ужасно, если в сезоне-2020 пройдет лишь 8 этапов, и на всех победу одержит Хэмилтон.

Старт сезона-2020 в «Формуле-1» отложен из-за пандемии коронавируса.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 204 782 человек. Умерших — 64 849, выздоровевших — 247 844. В России на данный момент 5389 случай заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.