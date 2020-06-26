Бывший владелец «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился мнением о пилоте «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне и протестах в США, связанных с расизмом.

В США проходят протесты против полицейского произвола в отношении чернокожих. Они начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался после того, как офицер полиции придушил его коленом.

— Льюис — особенный парень, — цитирует CNN Экклстоуна. — В первую очередь он — очень одаренный гонщик, теперь мы видим, что он имеет талант и в ораторском искусстве. Его последняя кампания в поддержку темнокожих прекрасна. Он отлично справляется. Впрочем, я не думаю, что это как-то повлияет на «Формулу-1», ни в плохом, ни в хорошем смысле. Это просто поможет людям понять, что на самом деле важно. Люди должны немного задуматься и понять, что мы не всегда одинаково думаем друг о друге. Вообще, во многих случаях черные — большие расисты, чем белые.

Если говорить о протестах и сносе статуй — это глупо. Статуи надо оставить на месте, а протестующие должны взять детей из школ, привести к памятникам и рассказать, в честь каких личностей их устанавливали.