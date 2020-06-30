Берни Экклстоун: «Мне жаль, что мою фразу о расизме со стороны черных восприняли неправильно»

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун объяснил, что его слова о том, что чернокожие иногда бывают большими расистами, чем белые, были поняты неверно.

— Мне по-настоящему жаль, что мою реплику восприняли неправильно, — цитирует GPFans Экклстоуна. — Жаль, что я недостаточно ясно выразился, говоря, что чернокожие люди тоже могут быть расистами. Не понимаю, почему людей с черным цветом кожи порой выделяют. Есть какая-то причина, но я ее не знаю.

Уверен, что мы с Льюисом Хэмилтоном восстановим дружеские отношения. Может, его ответ на мои слова прозвучал резковато, но он чувствовал, что должен был высказаться.

Несколько лет назад «Мерседес» предоставил мне машину с водителем, пока я был в Нью-Йорке. Водитель был черным парнем. Он сказал, что хотел бы попасть на этап «Формулы» в Монреале, но не знал, получится ли у него, потому что ехать слишком далеко. Я сказал ему не волноваться и убедил, что достану пропуск на гонку и предоставлю ему личный самолет, чтобы он смог добраться до Монреаля. Моя жена, Фабиана, говорит, что я всегда так отношусь к людям, неважно, черные они или белые. Разницы нет. Я против неприятных людей, но это никак не связано с цветом кожи.