Берни Экклстоун: «Хэмилтону нужно уходить из «Формулы-1», если это сделает «Мерседес»

Бывший генеральный промоутер «Формулы-1» Берни Экклстоун считает, что Льюис Хэмилтон должен уйти из «Королевских гонок», если из них уйдет «Мерседес». По его мнению, такой сценарий вероятен после окончания сезона-2020, поскольку немецкая команда выиграла много титулов, а впереди смена технического регламента.

— Я не удивлюсь, если «Мерседес» закончит с «Формулой-1», — цитирует Daily Mail Экклстоуна. — Они могут выиграть семь чемпионских титулов подряд к концу следующего сезона — так зачем им оставаться? На месте Хэмилтона я бы тоже прекратил выступления после очередного титула. Поскольку если в «Феррари» останется Леклер, то я бы поставил на то, что он способен победить Хэмилтона. Вряд ли Льюису будет комфортно в «Феррари». Не думаю, что там он так же хорошо будет справляться с работой, как в «Мерседесе». Да и «Феррари» предпочтет Ферстаппена пригласить, а не Хэмилтона.