Берни Экклстоун: «Хэмилтон может не выжить в «Феррари»»

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун не считает, что пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону стоит переходить в «Феррари».

— Хэмилтон, Феттель, Ферстаппен — все эти парни хороши ровно настолько, насколько сильно их поддерживает команда, — цитирует RaceFans Экклстоуна. — В случае с Льюисом и «Мерседесом» эта поддержка максимальна. За его спиной не упускают ни единой мелочи. При этом, сам Хэмилтон привык быть ответственным во многих отношениях. Если Льюис перейдет в «Феррари», а «второй номер» этой команды, которого называют «наполовину первым», Шарль Леклер, продолжит выступать на том же уровне, то Хэмилтон просто не выживет. Если «Феррари» влюбится в Леклера, то Хэмилтона просто сожгут.