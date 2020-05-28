Берни Экклстоун: «Феттелю, возможно, стоит пропустить один сезон»

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился мнением о будущем пилота Себастьяна Феттеля, который покинет «Феррари» после 2020 года.

— Мы с Себастьяном недавно немного пообщались, — приводит Evening Standard. — Может, ему стоит отдохнуть один сезон и вернуться в «Формулу-1» в 2022 году, когда в силу вступит новый регламент. Это даст ему шанс выждать и посмотреть, как гоночная серия изменится к тому моменту. Тем не менее, думаю, что он хочет сразиться с Льюисом Хэмилтоном в «Мерседесе».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Феттель намерен либо продолжить карьеру в «Мерседесе», либо уйти из «Формулы-1».