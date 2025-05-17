Берман раскритиковал судей за аннулирование своего круга на квалификации в Имоле

Пилот «Хаас» Оливер Берман выразил недовольство решением гоночной дирекции «Гран-при Эмилии-Романьи» аннулировать его финальный круг в первом сегменте квалификации.

«Индикация красного флага на рулевом колесе появилась только через некоторое время после того, как я пересек черту. Если посмотреть запись с бортовой камеры, то очевидно, что красный флаг не показывался, когда я пересекал черту.

Это абсолютно несправедливым. Они дае не собирались менять решение», — приводит слова Бермана F1i.

Из-за аннулирования круга Оливер не смог пробиться во второй сегмент квалификации и будет стартовать девятнадцатым.

По итогам квалификации поул-позицию завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, а вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.