Берман потеряет 10 позиций на старте гонки «Ф-1» в Монте-Карло

Во время второй тренировочной сессии на восьмом этапе сезона 2025 года «Гран-при Монако», 20-летний пилот команды «Хаас» Оливер Берман получил наказание за обгон под красными флагами.

За это нарушение он потеряет десять позиций на старте предстоящей гонки.

Ранее в ходе практики Берман обогнал 30-летнего гонщика «Уильямса» Карлоса Сайнса, несмотря на то что сессия была временно остановлена из-за аварии Оскара Пиастри из «Макларена» в первом повороте городской трассы.