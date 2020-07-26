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BBC: карантинные меры Великобритании не коснутся «Формулы-1»

08:00
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Британское правительство объявило о том, что все, кто прибывает в Великобританию из Испании, должны будут пройти двухнедельный карантин, информирует BBC.

Однако для «Формулы-1», а также для других самых популярных видов спорта («элитных», как написано в комментарии) будет сделано исключение. Поэтому принятые срочные меры не угрожают проведению «Гран-при».

Но не исключено, что ситуация еще может измениться, поскольку эпидемиологическая ситуация в Каталонии «остается весьма тревожной».

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