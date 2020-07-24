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BBC: «Формула-1» не будет проводить гонки в США, Мексике и Бразилии в этом году. Канада — под вопросом

14:45

«Формула-1» отказалась от проведения гонок в США, Мексике и Бразилии в сезоне-2020, сообщает BBC.

По информации источника, этапы «Королевских гонок» в этих странах не состоятся из-за ситуации с пандемией коронавируса. Сообщается, что под вопросом находится проведение «Гран-при Канады». Места этих этапов в календаре сезона-2020 займут европейские этапы.

Ранее сообщалось, что «Формула-1» с высокой долей вероятности проведет гонки на «Нюрбургринге» (Германия), а также на трассах в Портимане (Португалия) и Имоле (Сан-Марино).

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