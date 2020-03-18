Базы команд «Формулы-1» закроются на три недели с 23 марта

Перенос старта сезона приведет к отмене традиционного летнего перерыва в августе, сообщает Racer. В это время команды закрывают базы на две недели. Такая мера позволяет отдохнуть сотрудникам и сократить расходы.

Все 10 команд согласились закрыть базы уже в самое ближайшее время — с 23 марта. Из-за пандемии коронавируса принято решение добавить дополнительную неделю. Таким образом, перерыв составит три недели.

Ранее сообщалось, что гоночный уик-энд может быть сокращен до двух дней. В этом случае руководство надеется на сохранение полноценного календаря.