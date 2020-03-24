База «АльфаТаури» в Фаэнце закрыта до 3 апреля из-за коронавируса

Команда «Формулы-1» «АльфаТаури» приостановила работу на базе в Фаэнце до 3 апреля в связи с пандемией коронавируса.

— В связи с решением правительства Италии остановить работу второстепенных предприятий из-за пандемии коронавируса до 3 апреля, мы закрываем нашу базу, — говорится в заявлении «АльфаТаури». — По возможности, команда будет продолжать работу дистанционно. Здоровье наших сотрудников — на первом месте.

Following the Italian Government's decision to close down all non-essential businesses due to Covid-19 lockdown until the 3rd of April, our factory is now closed, with home working allowed where possible. The health of our team is our priority right now. pic.twitter.com/7yxeDpD4yO — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) March 23, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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