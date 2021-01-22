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Баттон вошел в руководящий состав «Уильямса»

15:30
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Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон вошел в руководящий состав «Уильямс», сообщает пресс-служба британской команды.

41-летний Баттон займет должность старшего советника команды. Его задачей будет работа на базе в Гроуве и помощь в развитии пилотам академии. Сообщается, что Баттон также появится на нескольких гонках сезона-2021.

Баттон дебютировал в «Формуле-1» в составе «Уильямс» в 2000 году. Он провел 17 гонок за команду, лучшим результатом стало 4-е место на «Гран-при Германии».

В последний раз британец выступал в «Формуле-1» в 2017 году, заменяя Фернандо Алонсо в «Макларен» на «Гран-при Монако». Тогда Баттон не смог финишировать в гонке из-за аварии.

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