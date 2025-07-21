Баттон — о будущем Ферстаппена: «Даже Макс не знает, какой выбор будет правильным»

Экс-чемпион «Формулы-1» Дженсон Баттон рассуждает о непростой ситуации, в которой оказался Макс Ферстаппен, и возможных вариантах его будущего.

«Для Макса сейчас действительно непростой период, — отмечает Баттон. — Если он допускает хотя бы одну ошибку, как в Австрии, то мгновенно теряет огромное количество очков. А потом ему приходится отыгрывать их за рулем машины, которая уже не так сильна, как «Макларен».

Что он будет делать в 2026 году? Честно, не знаю. И что самое интересное, сейчас никто не понимает, какой вариант окажется лучшим. Думаю, даже сам Макс пока не определился», — рассказал Баттон пресс-службе «Ф-1».