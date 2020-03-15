Барселона готова перенести «Гран-при» на 2021 год

Руководство «Гран-при Испании» еще надеется спасти этап в Барселоне. Глава этапа Жоан Фонтсере рассказал, что автодром рассматривает все варианты. Поскольку гонка этого года должна была стать последней по контракту Барселоны с «Формулой-1», руководство «Гран-при» даже готово перенести ее на 2021 год, сообщает Autosport.

Ранее спортивный директор «Ф-1» Росс Браун заявил, что гонки в Голландии и Испании, запланированные на начало мая, скорее всего не состоятся. Серия рассмотрит их перенос на более поздний срок.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»