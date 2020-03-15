Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Барселона готова перенести «Гран-при» на 2021 год

12:18
Теги:

Руководство «Гран-при Испании» еще надеется спасти этап в Барселоне. Глава этапа Жоан Фонтсере рассказал, что автодром рассматривает все варианты. Поскольку гонка этого года должна была стать последней по контракту Барселоны с «Формулой-1», руководство «Гран-при» даже готово перенести ее на 2021 год, сообщает Autosport.

Ранее спортивный директор «Ф-1» Росс Браун заявил, что гонки в Голландии и Испании, запланированные на начало мая, скорее всего не состоятся. Серия рассмотрит их перенос на более поздний срок.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир