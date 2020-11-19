Бывший гонщик «Феррари» Рубенс Баррикелло заявил, что Льюис Хэмилтон лучше, чем его бывший партнер по команде, легендарный немецкий пилот Михаэль Шумахер.

— Льюис — феномен, — приводит GPBlog слова Баррикелло. — Думаю, он лучше Шумахера. Я гонялся и с Михаэлем, и с Льюисом, когда он только начинал. Я считаю, что Хэмилтон лучше.

В прошлые выходные Хэмилтон выиграл «Гран-при Турции» и досрочно завоевал чемпионский титул сезона-2020, который стал для британца 7-м в карьере. Пилот сравнялся по количеству титулов с Шумахером.