Баррикелло: «Хэмилтон — феномен, он лучше, чем Шумахер»
13:32
Бывший гонщик «Феррари» Рубенс Баррикелло заявил, что Льюис Хэмилтон лучше, чем его бывший партнер по команде, легендарный немецкий пилот Михаэль Шумахер.
— Льюис — феномен, — приводит GPBlog слова Баррикелло. — Думаю, он лучше Шумахера. Я гонялся и с Михаэлем, и с Льюисом, когда он только начинал. Я считаю, что Хэмилтон лучше.
В прошлые выходные Хэмилтон выиграл «Гран-при Турции» и досрочно завоевал чемпионский титул сезона-2020, который стал для британца 7-м в карьере. Пилот сравнялся по количеству титулов с Шумахером.
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