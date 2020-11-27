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Айлотт победил в квалификации «Формулы-2» в Бахрейне, Мазепин — седьмой, Шварцман — 14-й

17:59
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Британец Каллум Айлотт из UNI-Virtuosi выиграл квалификацию «Гран-при Бахрейна» в «Формуле-2», показав результат 1.41,479.

Второе место — у бразильца Фелипе Друговича (+0,391) из MP Motorsport. Третьим стал Дэн Тиктум (+0,568) из DAMS.

Среди россиян единственным, кто смог попасть в десятку лучших, стал Никита Мазепин из Hitech GP (+0,660). Роберт Шварцман из Prema занял 14-е место (+1,1), Артем Маркелов из HWA — 21-й (+2,5).

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