Британец Каллум Айлотт из UNI-Virtuosi выиграл квалификацию «Гран-при Бахрейна» в «Формуле-2», показав результат 1.41,479.

Второе место — у бразильца Фелипе Друговича (+0,391) из MP Motorsport. Третьим стал Дэн Тиктум (+0,568) из DAMS.

Среди россиян единственным, кто смог попасть в десятку лучших, стал Никита Мазепин из Hitech GP (+0,660). Роберт Шварцман из Prema занял 14-е место (+1,1), Артем Маркелов из HWA — 21-й (+2,5).