Авторитетный журналист заявил, что Квят заслуживает перевода в "Ред Булл"

Авторитетный журналист "Формулы-1" Уилл Бакстон поддержал возможное возвращение российского гонщика Даниила Квята в "Ред Булл". Слухи о возможной рокировке нынешнего пилота "Торо Россо" с Пьером Гасли появились с начала сезона-2019.

– Даже без сравнений с Гасли понятно, что Квят достоин машины, позволяющей бороться за подиумы и победы, – приводит Autosport слова Бакстона. – Он один из самых ярких гонщиков в этом году. Никогда Даниил не выступал так хорошо, как после возвращения в "Формулу-1".

Я сомневаюсь, что целесообразно менять пилотов местами по ходу сезона. С другой стороны, у "Ред Булла" подобный опыт есть. Эта тема обсуждалась по ходу несколько последних этапов. Но сейчас мало кто в паддоке верит, что рокировка произойдет до летнего перерыва или даже до конца сезона.

Лично я надеюсь, что Гасли все-таки адаптируется. Но повышение Квята было бы заслуженным.