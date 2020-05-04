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Автодром «Формулы-1» в Мехико переоборудуют в больницу

08:35
«Гран-при Мексики». Фото Reuters
«Гран-при Мексики». Фото Reuters
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Мексиканский институт социального обеспечения сообщил о начале работ по организации временной больницы для пациентов с COVID-19 на территории Автодрома им. братьев Родригес. На этом автодроме проходит «Гран-при» «Формулы-1» с 1963 года, сообщает AP.

Из 218 мест 26 будут предназначены для интенсивной респираторной терапии, а остальные разделят на 8 модулей по 24 койки для обслуживания выздоравливающих пациентов.

Мехико лидирует среди регионов страны по числу зараженных, в городе в настоящий момент больны 1 894 человека. Всего в Мексике зарегистрирован 23 471 случай заражения вирусом Число погибших пациентов с коронавирусом достигло 2 154 человек.

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