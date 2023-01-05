Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 09:51

Даниэль Риккардо — о Гасли: «Я думаю, что когда все списали его со счетов, он вернулся еще сильнее»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Австралийский автогонщик Даниэль Риккардо рассказал, кого считает самым недооцененным гонщиком «Формулы-1».

«Лично мне нравится Пьер Гасли. Он мне нравится как личность. Гасли получил действительно большую возможность с «Ред Булл», но это длилось недолго. Как только он добрался до вершины, его сбили оттуда. Теперь он демонстрирует хорошие черты характера, отличную стойкость, потому что он все еще борется. Несмотря на все это, ему удалось выиграть гонку в 2020 году. У него было несколько подиумов, поэтому я думаю, что когда все списали его со счетов, он вернулся еще сильнее», — приводит Formula1news слова Риккардо.

Гасли с 2020 года выступал за «Альфа Таури». Летом 2022-го он подписал контракт с «Альпин». По итогам прошедшего сезона француз занял 14-е место в турнирной таблице «Формулы-1».

Источник: https://formula1news.co.uk/daniel-ricciardo-praises-formula-1s-most-underrated-driver/
Даниэль Риккардо
Пьер Гасли
0
Читайте также
Игрок клуба НФЛ перенес остановку сердца во время матча. Он в критическом состоянии
Апогей тотальной ненависти. Самая жестокая массовая драка СССР и Канады
Читатели Bloomberg обвинили Вашингтон в развязывании третьей мировой войны
Французов разгневало решение Макрона поставить Киеву бронеавтомобили
«Отважные» сконструировали БПЛА для огневого поражения позиций ВСУ
Пушков высмеял заявление польского премьера о Бандере
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Феррари» не хочет применять право вето в спорах с ФИА о моторах «Ред Булл»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости