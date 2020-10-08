Autosport: «Альфа Ромео» объявит о продлении Райкконена в ближайшие дни
13:50
«Альфа Ромео» продлит контракт с пилотом Кими Райкконеном, сообщает Autosport.
По информации источника, команда в ближайшие дни объявит о подписании с 40-летним финном соглашения до конца 2021 года.
В воскресенье, 11 октября Райкконен установит рекорд «Формулы-1» по количеству проведенных гонок в серии. «Гран-при Айфеля» станет для пилота 323-м в карьере, благодаря чему он обойдет в списке бразильца Рубенса Баррикелло.
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