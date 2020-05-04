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Auto Motor und Sport: в июне в командах «Формулы-1» начнутся массовые сокращения сотрудников

13:47
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Волна сокращений в командах «Формулы-1» начнется в ближайшее время. Команды уменьшат штат, чтобы вписаться в лимит на бюджеты, утверждает Auto Motor und Sport.

Дело в том, что большинство контрактов с сотрудниками предусматривает необходимость уведомить работника о предстоящем увольнении хотя бы за полгода.

Именно в конце июня наступит момент, когда до начала 2021 года останется полгода. А в 2021 году бюджеты всех команд будут урезаны: участники чемпионата договорились установить лимит на расходы в 150 миллионов долларов.

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