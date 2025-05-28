Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Уведомления
Главная
Авто-мото
Формула-1

28 мая 2025, 19:20

«Ауди» не рассчитывает на высокие результаты в дебютном сезоне «Формулы-1»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Руководитель проекта «Ауди» Маттиа Бинотто заявил, что команда не ожидает мгновенного успеха в 2026 году, когда немецкий автопроизводитель официально войдет в чемпионат.

«Изготовление силовых установок — гораздо более запутанный процесс, чем кажется со стороны. Сейчас мы сталкиваемся с чем-то принципиально новым, чего раньше никогда не было. Сложность возрастет, а отправной точкой всегда остается двигатель. Нам придется полностью изменить подход, и это будет непросто.

2026-й — не год для побед, но мы на верном пути. Мы сосредоточены на своей работе и понимаем, что 2026 год не станет для нас временем доминирования. У нас не будет лучшей силовой установки, но выбранная стратегия — правильная, я в этом уверен», — приводит слова Бинотто Autosport.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хилл — о победе Норриса в Монако: «Он ответил критикам»

Окон пропустит первую тренировку «Гран-при Испании»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости