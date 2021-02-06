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«Ауди» может стать поставщиком моторов для «Ред Булл»

13:58
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Компания «Ауди» может стать поставщиком моторов для команды «Формулы-1» «Ред Булл», сообщает Auto Motor und Sport.

По информации источника, «Ауди» может начать поставлять силовые установки с 2025 года. Сообщается, что с 2022 по 2025 год «Ред Булл» будет действовать самостоятельно, используя права на интеллектуальную собственность нынешнего поставщика моторов, «Хонды».

«Хонда» покинет «Формулу-1» после сезона-2021. С 2022 года разработка двигателей будет заморожена.

Дополнительная информация:

https://www.auto-motor-und-sport.de/formel-1/f1-motoren-entwicklung-stopp-2022-bop/

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