«Ауди» может стать поставщиком моторов для «Ред Булл»

Компания «Ауди» может стать поставщиком моторов для команды «Формулы-1» «Ред Булл», сообщает Auto Motor und Sport.

По информации источника, «Ауди» может начать поставлять силовые установки с 2025 года. Сообщается, что с 2022 по 2025 год «Ред Булл» будет действовать самостоятельно, используя права на интеллектуальную собственность нынешнего поставщика моторов, «Хонды».

«Хонда» покинет «Формулу-1» после сезона-2021. С 2022 года разработка двигателей будет заморожена.