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Сегодня, 12:15

«Ауди» договорилась о сотрудничестве с партнером «Рено»

Камила Абдурахманова
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«Ауди», которая дебютирует в «Формуле-1» в 2026 году, заключила соглашение о сотрудничестве с компанией Mecachrome, традиционно работающей с «Рено», сообщает Le Berry Republicain.

Mecachrome занимается сборкой и испытаниями двигателей для «Рено», а также производит некоторые запчасти для силовых установок. Кроме того, компания оказывает поддержку «Альпин» в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC).

Согласно заявлению Mecachrome, прекращение производства двигателей «Рено» негативно скажется на ее обороте, поскольку 14 процентов его объема связано с «Формулой-1».

Формула-1
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