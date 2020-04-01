«Астон Мартин» заменит «Рейсинг Пойнт» в «Формуле-1»

Команда «Формулы-1» «Рейсинг Пойнт» объявила, что в 2021 году ее заменит «Астон Мартин». Соответствующее соглашение было подписано между британским брендом и инвесторами во главе с Лоуренсом Строллом, который владеет командой «Рейсинг Пойнт» с 2018 года.

Как говорится в заявлении, акционеры «Астон Мартин» одобрили возвращение бренда в «Формулу-1», Стролл займет руководящий пост в компании, которая создаст команду в «Королевских гонках» — она заменит «Рейсинг Пойнт».

Отметим, что «Астон Мартин» является титульным спонсором «Ред Булла» — контракт истекает в конце нынешнего года.