«Астон Мартин» ведет переговоры по продлению контракта с Феттелем

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак заявил, что команда хочет сохранить Себастьяна Феттеля.

«Мы ведем переговоры по новому контракту. Себастьян — очень позитивный и конструктивный гонщик, я надеюсь, что мы продолжим сотрудничество. К тому же, за последние два года Феттель много вложил в наш проект. Не думаю, что он хочет, чтобы кто-то другой воспользовался плодами его стараний. Уверены, что добьемся успехов в переговорах», — приводит PlanetF1 слова Крака.

Феттель выступает за «Астон Мартин» с 2021 года. После 11 этапов сезона-2022 35-летний немец занимает 14-е место в личном зачете «Формулы-1» с 15 очками.

Нынешний контракт пилота с «Астон Мартин» действует до конца 2022 года.