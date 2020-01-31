«Астон Мартин» прекратит поддержку «Ред Булл» с 2021 года

Приобретение канадским миллиардером Лоуренсом Строллом доли в «Астон Мартин» приведет к тому, что компания в конце текущего года прекратит свое сотрудничество с «Ред Буллом», сообщает Motorsport. Стролл владеет командой «Рейсинг Пойнт», которая в 2021 году будет переименована в «Астон Мартин». Британский бренд больше не будет титульным спонсором «Ред Булла».

- Мы объявили о планах начать новое сотрудничество в области автоспорта с «Рейсинг Пойнт», — отметил глава «Астон Мартин» Энди Палмер. - Мы хотели бы поблагодарить «Ред Булл», которых мы продолжим спонсировать в этом году, за их сотрудничество и поддержку.