Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

«Астон Мартин» прекратит поддержку «Ред Булл» с 2021 года

31 января 2020, 19:47
Теги:

Приобретение канадским миллиардером Лоуренсом Строллом доли в «Астон Мартин» приведет к тому, что компания в конце текущего года прекратит свое сотрудничество с «Ред Буллом», сообщает Motorsport. Стролл владеет командой «Рейсинг Пойнт», которая в 2021 году будет переименована в «Астон Мартин». Британский бренд больше не будет титульным спонсором «Ред Булла».

- Мы объявили о планах начать новое сотрудничество в области автоспорта с «Рейсинг Пойнт», — отметил глава «Астон Мартин» Энди Палмер. - Мы хотели бы поблагодарить «Ред Булл», которых мы продолжим спонсировать в этом году, за их сотрудничество и поддержку.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир