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«Астон Мартин» показал новый сейфти-кар для «Формулы-1»

14:52
Сейфти-кар «Астон Мартин». Фото Aston Martin.
Сейфти-кар «Астон Мартин». Фото Aston Martin.
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В 2021 году «Астон Мартин» и «Мерседес» будут по очереди выполнять обязанности сейфти-кара и медицинской машины в «Формуле-1».

Роль сейфти-кара будет выполнять Aston Martin Vantage в специальной конфигурации, разработанной специально для этих обязанностей. Роль медицинской машины будет выполнять спортивный внедорожник Aston Martin DBX.

«Астон Мартин» провел презентацию автомобилей для «Формулы-1».

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