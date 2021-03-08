«Астон Мартин» показал новый сейфти-кар для «Формулы-1»

В 2021 году «Астон Мартин» и «Мерседес» будут по очереди выполнять обязанности сейфти-кара и медицинской машины в «Формуле-1».

Роль сейфти-кара будет выполнять Aston Martin Vantage в специальной конфигурации, разработанной специально для этих обязанностей. Роль медицинской машины будет выполнять спортивный внедорожник Aston Martin DBX.

«Астон Мартин» провел презентацию автомобилей для «Формулы-1».