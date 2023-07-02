«Астон Мартин» подал протест на результаты «Гран-при Австрии» из-за недостаточного числа штрафов

«Астон Мартин» подал протест на результаты «Гран-при Австрии», сообщает официальный сайт Международной автомобильной федерации (ФИА).

Команда осталась недовольна тем, что некоторых участников гонки не наказывали штрафами за нарушения пределов трассы.

Во время гонки стюарды 61 раз предупредили пилотов выдали штрафы восьми гонщикам за нарушение пределов трассы.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо финишировал шестым, еще один гонщик команды Лэнс Стролл стал десятым. Оба спортсмена не получили штрафы за нарушение границ трассы.