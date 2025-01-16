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«Астон Мартин» хочет переманить Ферстаппена контрактом с заоблачной зарплатой

Алина Савинова
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Владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл рассчитывает заполучить пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, предложив ему выгодный контракт, сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство «Астон Мартин» уже уведомило спонсоров об амбициозном плане добиться перехода 27-летнего нидерландца. Британская команда готова предложить Ферстаппену соглашение на 1 миллиард фунтов стерлингов (в год он будет получать около 200 миллионов фунтов стерлингов).

Нынешний контракт гонщика с «Ред Булл» рассчитан до конца 2028 года. Согласно нему он зарабатывает около 50 миллионов фунтов в год.

Ферстаппен является четырехкратным чемпионом «Формулы-1». Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне (19) и количеству выигранных подряд «Гран-при» (10).

Формула-1
Астон Мартин
Макс Ферстаппен
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