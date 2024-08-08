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Сегодня, 19:05

Апелляция сотрудницы «Ред Булл» по делу Хорнера из-за неподобающего поведения отклонена

Алина Савинова
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Апелляция сотрудницы «Ред Булл», обвинившей руководителя команды Кристиана Хорнера в неподобающем поведении, была отклонена, сообщает пресс-служба «быков».

В «Ред Булл» отметили, что расследование проводил независимый юрист, а апелляцией занимался другой независимый юрист.

«Все этапы апелляционного процесса в настоящее время завершены, и окончательный вердикт заключается в том, что апелляция не удовлетворена. Компания уважает конфиденциальность всех своих сотрудников и на данном этапе не будет делать дальнейших публичных заявлений. «Ред Булл» стремится и впредь соответствовать самым высоким стандартам на рабочем месте», — говорится в заявлении.

По информации ESPN, выдвинувшая против Хорнера обвинения женщина по-прежнему отстранена от работы в команде.

В феврале стало известно, что одна из сотрудниц обвинила Хорнера в неподобающем поведении и чрезмерном контроле. Австрийский концерн «Ред Булл» инициировал внутреннее расследование и по его итогам глава команды был оправдан. Женщина подала апелляцию на решение отклонить ее жалобу на 50-летнего специалиста.

Формула-1
Ред Булл
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