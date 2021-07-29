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Апелляция «Ред Булла» на штраф Хэмилтона была отклонена

21:29
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Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердила, что стюарды «Гран-при Великобритании» приняли решение не открывать новое расследование столкновения между пилотом «Ред Булла» Максом Ферстаппеном и гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на первом круге гонки.

Таким образом, в силе останется прежний десятисекундный штраф, который не помешал британцу выиграть гонку.

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Иван Шитик все материалы автора

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