Апелляция «Ред Булла» на штраф Хэмилтона была отклонена

Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердила, что стюарды «Гран-при Великобритании» приняли решение не открывать новое расследование столкновения между пилотом «Ред Булла» Максом Ферстаппеном и гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на первом круге гонки.

El derecho a revisi?n de la sanci?n de Hamilton ha sido rechazado por comisarios. No hay cambios en los resultados de Silverstone.



The right of review of Hamilton's penalty has been dimissed. No changes to Silverstone final results. pic.twitter.com/MaArMWlo3X — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) July 29, 2021

Таким образом, в силе останется прежний десятисекундный штраф, который не помешал британцу выиграть гонку.