Апелляция «Ред Булла» на штраф Хэмилтона была отклонена
21:29
Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердила, что стюарды «Гран-при Великобритании» приняли решение не открывать новое расследование столкновения между пилотом «Ред Булла» Максом Ферстаппеном и гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на первом круге гонки.
Таким образом, в силе останется прежний десятисекундный штраф, который не помешал британцу выиграть гонку.
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