Апелляция «Астон Мартин» на дисквалификацию Феттеля будет рассмотрена 9 августа

Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила дату и время рассмотрения дисквалификации Себастьяна Феттеля по итогам «Гран-при Венгрии».

Слушания пройдут в понедельник, 9 августа, по видеосвязи с участием представителей «Астон Мартин».

Напомним, пилот финишировал вторым в гонке, но через несколько часов после финиша был удален из протокола. В баке его болида было недостаточно топлива для взятия контрольной пробы технической комиссией — 0,3 литра вместо одного, необходимого по регламенту.

Однако «Астон Мартин» подал официальный протест и апелляцию.

После дисквалификации Феттеля на второе место поднялся британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а третьим стал испанец Карлос Сайнс из «Феррари».