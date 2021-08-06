Апелляция «Астон Мартин» на дисквалификацию Феттеля будет рассмотрена 9 августа
19:47
Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила дату и время рассмотрения дисквалификации Себастьяна Феттеля по итогам «Гран-при Венгрии».
Слушания пройдут в понедельник, 9 августа, по видеосвязи с участием представителей «Астон Мартин».
Напомним, пилот финишировал вторым в гонке, но через несколько часов после финиша был удален из протокола. В баке его болида было недостаточно топлива для взятия контрольной пробы технической комиссией — 0,3 литра вместо одного, необходимого по регламенту.
Однако «Астон Мартин» подал официальный протест и апелляцию.
После дисквалификации Феттеля на второе место поднялся британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а третьим стал испанец Карлос Сайнс из «Феррари».
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