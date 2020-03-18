Антонио Джовинацци: «Не скрываю, что хочу занять место Себастьяна Феттеля в «Феррари»

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци заявил, что намерен попасть в «Феррари» в 2021 году.

— Выступать за «Феррари» было моей мечтой с момента, как я начал увлекаться гонками, — приводит Sky Sports слова Джовинацци. — Этот год будет очень важным для меня, не скрываю, что хочу занять место Феттеля в «Феррари». Здорово, что меня включают в список кандидатов, значит, все зависит от меня. Нужно показывать результат и повышать свои шансы. Пока непонятно, когда начнется чемпионат, но я не собираюсь прерывать домашние тренировки и продолжу оставаться на связи с командой.

Контракт Себастьяна Феттеля с «Феррари» действует до конца 2020 года.