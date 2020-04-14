Антонио Джовинацци: «Можно начать сезон без зрителей»

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци считает, что сезон в «Формуле-1» можно начать гонками без зрителей. Он поддержал идею о том, что первые гонки можно провести в таком формате из-за пандемии коронавируса.

— Конечно, люди, которые приезжают нас поддержать, это дополнительная помощь для каждого гонщика, — цитирует Sky Sports Джовинацци. — Но сейчас главное — обеспечить безопасность. Один из способов — проведение гонок без зрителей. Они будут поддерживать нас у себя в квартирах, у телевизора. Я думаю, что мы можем начать сезон без болельщиков на трибунах. Всем будет сложно, потому что прошло много времени после тренировок за рулем. А календарь наверняка будет плотный. Будет тяжело, но условия для всех одинаковы.