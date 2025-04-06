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6 апреля, 09:26

Антонелли стал самым молодым пилотом «Ф-1», лидировавшим в гонке

Камила Абдурахманова
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Во время «Гран-при Японии» на трассе «Сузука» 18-летний итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли стал самым молодым пилотом, который вышел в лидеры в этой серии.

Антонелли стартовал с шестой позиции, а после того как на 20-м круге пилоты из лидирующей группы начали заезды на пит-стоп, он возглавил пелотон.

Рекордсменом по возрасту среди победителей гонок в «Формуле-1» остается четырехкратный чемпион Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Он одержал победу во время своего дебютного заезда за австрийскую команду в Испании в возрасте 18 лет и 227 дней.

Формула-1
Мерседес
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