Антонелли — о поуле на «Гран-при Майами»: «Буду наслаждаться моментом, но сосредоточусь на завтрашнем дне»

Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал первое место в спринт-квалификации «Гран-при Майами».

«Я этого не ожидал. Чувствовал, что круг прошел хорошо, и я был доволен. Было еще несколько моментов, которые мог бы выполнить лучше, но очень доволен тем, как мне удалось собрать все сектора. Буду наслаждаться этим моментом, но сосредоточусь на завтрашнем дне, потому что было бы здорово повторить этот результат.

У «Макларена», «Феррари» и «Ред Булл» высокий гоночный темп, но мы довольно близки к ним. Важно хорошо стартовать, а затем набрать хороший темп, не слишком тратя свои шины», — приводит слова Антонелли Sky Sports.

18-летний итальянец показал время 1:26.482 и завоевал поул. Второе место у пилота «Макларена» Оскара Пиастри (+0.045), третья строчка у его напарника Ландо Норриса (+0.100).

«Гран-при Майами» пройдет 4 мая и начнется в 23:00 мск.