Антонелли поделился впечатлениями от встречи с Райкконеном

Гонщик «Мерседес» Кими Антонелли вспомнил о своей встрече с экс-чемпионом «Формулы-1» Кими Райкконеном.

«Я познакомился с ним еще ребенком — кажется, в 2018 году в Монце во время его выступлений. Уже тогда стало ясно, почему его зовут Айсменом. Я, полный эмоций, подошел к нему, а он даже бровью не повел. Но, несмотря на это, он, безусловно, крутой человек.

У нас не получилось как следует поговорить, но я бы очень хотел это исправить. Было бы здорово услышать от него советы по гонкам — ведь он достиг в спорте огромных высот. Надеюсь, в будущем у нас будет такой шанс», — цитирует Антонелли пресс-служба «Формулы-1».

Райкконен — чемпион мира 2007 года за рулем «Феррари», двукратный вице-чемпион и трехкратный бронзовый призер «Формулы-1». На его счету 103 подиума и 21 победа в карьере.