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Антонелли: «Советы Боттаса для меня бесценны»

Камила Абдурахманова
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18-летний пилот «Мерседес» Андреа Кими Антонелли поделился, насколько важна для него поддержка опытного Валттери Боттаса.

«Я всегда готов учиться, особенно когда советы дает такой профессионал, как Валттери. Я только начинаю в «Формуле-1», и мне предстоит освоить огромное количество нюансов. Его подсказки для меня бесценны — я не просто слушаю, а стараюсь сразу применять их на практике. Нет никакого смысла игнорировать его опыт», — отметил Антонелли racingnews365.

В 2025 году Боттас вернулся в команду «Мерседес», заняв позицию третьего пилота.

Источник: Rasingnews365
Формула-1
Мерседес
Валттери Боттас
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