Андретти считает, что у Хэмилтона всегда были хорошие машины

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти поделился мнением о британце Льюисе Хэмилтоне. Пилот «Мерседеса» — шестикратный чемпион.

— Рекорды Льюиса в «Формуле-1» говорят сами за себя, — приводит слова Андретти Motorsport со ссылкой на Yahoo Sport. — Он по-прежнему достаточно молод и наверняка сможет стать самым успешным в истории.

Я никогда не думал, что хоть кто-то сможет однажды превзойти все эти рекорды, установленные Михаэлем Шумахером. Но у Льюиса всегда были хорошие машины. Я не помню ни одного сезона в его карьере, за все время, чтобы техника не позволяла ему претендовать на победу.

Я ни в коем случае не против, он просто делает свою работу. Я всегда симпатизировал ему, тогда как многие другие, уверен, испытывают к нему зависть. У него есть возможности, и он использует их наилучшим образом. Именно так и следует поступать гонщику.